O "furacão" Harry Kane varreu o West Bromwich

Quem tem um avançado com o killer instinct de Harry Kane arrisca-se sempre a marcar. Que o diga o West Bromwich Albion, que neste sábado foi goleado em White Hart Lane por 4-0, graças a um hat-trick do internacional inglês. Com este resultado, o Tottenham garante que vai acordar pelo menos no domingo como vice-líder da Premier League.

O primeiro jogo da 21.ª jornada do campeonato inglês começou com um golo de Kane aos 12' e terminou com outro aos 82'. Pelo meio, houve ainda um autogolo de McAuley e mais um remate certeiro do agora segundo melhor marcador da prova, com 13 golos (menos um do que Diego Costa).

Harry Kane foi o artilheiro de serviço numa equipa que continua a explorar - e bem - a propensão ofensiva dos laterais, Walker e Rose, e que no núcleo do meio-campo conta com dois jogadores especialmente talentosos, Dele Ali e Christian Eriksen. Este hat-trick foi o culminar de uma semana em grande para o avançado, que foi pai de uma menina há dias.

Com este triunfo, o 13.º em 21 jogo, o Tottenham passa a somar 45 pontos e ascende provisoriamente ao segundo lugar, com mais um do que o Liverpool e mais três do que o Manchester City, adversários que só jogam no domingo. Em primeiro continua o Chelsea (49), que ao fim da parte enfrenta o campeão Leicester City.

