Golos de Bas Dost não chegaram para o Sporting vencer

O Sporting deixou escapar dois pontos neste sábado em Chaves e não aproveitou o deslize do Benfica, que também tinha cedido uma igualdade, em casa frente ao Boavista, na última jornada da primeira volta da I Liga.

Em Trás-os-Montes, os “leões” ficaram em desvantagem logo aos quatro minutos, com um golo de Rafael Lopes, mas um bis do holandês Bas Dost (45+1’ e 74’) colocou os sportinguistas na frente do marcador. No entanto, no minuto 87, um grande golo de Fábio Martins fixou o resultado final num empate, a dois golos.

Com esta igualdade, o Sporting continua a oito pontos de vantagem do Benfica e pode ver o FC Porto, segundo classificado, alargar a vantagem para quatro pontos.

