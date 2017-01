FC Porto tenta aproveitar deslizes dos rivais

Quase um mês depois de conquistar a última vitória, o FC Porto recebe no domingo (18h00, SP-TV1) o Moreirense com a possibilidade de voltar a encurtar a distância para o líder, Benfica, que perdeu dois pontos frente ao Boavista (3-3), e de se distanciar novamente do Sporting, que cedeu um empate em Chaves. Com poucas opções, Nuno Espírito Santo deverá repetir o “onze” que alinhou na última jornada, em Paços de Ferreira.

Com três lesionados (Rúben Neves, Layún e Otávio) e Brahimi ao serviço da selecção argelina, Nuno Espírito Santo realizou ontem uma sessão de trabalho com apenas 19 jogadores, pelo que hoje apenas necessitaria de riscar um nome para formar a lista de 18 que vão estar na ficha de jogo para defrontar o Moreirense. Com esta escassez de opções, é pouco provável que o treinador do FC Porto altere a estratégia utilizada na última jornada em Paços de Ferreira, com Diogo Jota a descair para a esquerda do ataque e o meio-campo entregue a Danilo, Herrera e Óliver.

Do lado do Moreirense, Augusto Inácio repetiu o discurso dos últimos jogos e queixou-se das muitas baixas na sua equipa, mas assinala que quer jogar no Dragão de forma “desinibida, simples e fácil”.

