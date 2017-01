CAN: Guiné-Bissau estreia-se com empate frente ao Gabão

A Guiné-Bissau estreou-se neste sábado na Taça da das Nações Africanas (CAN) de 2017 com um empate (1-1) perante o Gabão, negando aos anfitriões o triunfo no jogo de abertura da competição e do Grupo A.

Em Libreville, Juary Soares, defesa central do Mafra, marcou o primeiro golo de sempre da Guiné-Bissau numa CAN, já em período de compensação (90+1'), e anulou a vantagem do Gabão, depois de o avançado Aubameyang ter inaugurado o marcador, aos 52'.

Guiné-Bissau e Gabão somam um ponto cada e aguardam pelo desfecho do jogo que completa a primeira jornada do Grupo A e que opõe ainda neste sábado o Burkina Faso, comandado pelo português Paulo Duarte, e os Camarões.

