Burkina Faso e Camarões empatam e deixam tudo igual no Grupo A

O Burkina Faso empatou este sábado a uma bola com os Camarões no Grupo A da Taça das Nações Africanas (CAN), que inclui a Guiná-Bissau, deixando todas as equipas empatas, com um ponto, um golo marcado e um sufrido.

PUB

Benjamin Moukandjo abriu o marcador para o conjunto camaronês, aos 35', mas Issoufou Dayo acabou por igualar o encontro, já aos 75'.

Na partida inaugural, a Guiná-Bissau também empatou, a um golo, com o Gabão.

PUB

Na próxima ronda, a disputar no próximo dia 18 de Janeiro, a selecção guineense defronta os Camarões (19h), enquanto o Gabão mede forças com o Burkina Faso (16h).

PUB