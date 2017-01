Do escândalo ao mal menor no Estádio da Luz

Depois de uma série de oito vitórias consecutivas e sete partidas sem sofrer golos, o Benfica viveu uma tarde de pesadelo no Estádio da Luz, que poderia ter tido piores consequências. Aos 25’, o marcador exibia um impensável 0-3 para o Boavista, mas os “encarnados” acordaram a tempo para minimizar os danos e alcançar a igualdade. Os tricampeões nacionais encerrariam sempre a primeira volta do campeonato no primeiro lugar, mas a vantagem poderia ser ainda mais determinante.

O Boavista trouxe três autocarros com adeptos para Lisboa, mas não colocou nenhum em frente à sua baliza nos primeiros 45’. Pelo contrário, até surpreenderam pela forma afoita como subiram as suas linhas, pressionando logo na zona intermediária e procurando sempre a baliza adversária. O mote foi dado logo aos 14’, quando o sportinguista Iuri Medeiros cobrou magistralmente um livre, fazendo a bola ainda embater na barra antes de cruzar a linha de golo.

Era o primeiro banho de água fria para o público na Luz, no dia em que se comemorava a entrada do espectador 15 milhões no recinto. Mas os sobressaltos não tinham terminado. Com Gonçalo Guedes e Jonas como dupla atacante; Salvio e Rafa nas alas e Samaris e Pizzi no miolo, os “encarnados” entraram na partida com alguma descontracção excessiva, face à folga na tabela classificativa, apostando na qualidade do seu colectivo e no cronómetro para resolver um encontro que se anunciava pouco dramático.

Não chegava muitas vezes à baliza “axadrezada”, mas quando o fazia conseguia criar algum perigo, nomeadamente através de Gonçalo Guedes, que ficou duas vezes sozinho à frente da baliza adversária, falhando ligeiramente o alvo, aos 12’, e permitindo a defesa de Agayev, aos 17’.

O Boavista nunca se amedrontou com as investidas da equipa da casa e, aos 20’, após novo livre, cobrando mais uma vez por Iuri Medeiros, na esquerda, encontrar a cabeça de Lucas na área, que se superiorizou à defesa benfiquista, para o segundo dos visitantes. E ainda se digeria o resultado já com contornos escandalosos, quando o espanto total invadiu as bancadas cinco minutos depois: Iuri Medeiros (sempre ele) tocou na área dos lisboetas para Schembri encostar para o terceiro. O difícil era acreditar.

Rui Vitória aguardou até aos 37’ para mexer pela primeira vez na equipa, mas seria feliz nas três substituições que promoveu no encontro. O grego Mitroglou rendeu Rafa e, quatro minutos depois (41’), reduziu a desvantagem, resgatando a sua equipa da fase de negação e deixando tudo em aberto para o segundo tempo.

O Boavista também reagiu a este ressuscitar das cinzas da “água”e recuou bastante as suas linhas na segunda metade. O Benfica não foi cerimonioso com o convite e carregou com tudo. Entrado ao intervalo para o lugar de Luisão, o argentino Cervi foi derrubado na área, aos 52’, por Edu Machado, com Jonas a cobrar o castigo máximo e a amplificar a confiança do conjunto de Rui Vitória numa reviravolta.

Aos 66’, uma nova mexida do treinador “encarnado” voltou a ter efeitos quase imediatos e drásticos no encontro. Zivkovic rendeu Guedes e, dois minutos depois, cruzou tenso da esquerda para a área, para o infeliz Fábio Espinho cabecear para as redes da sua baliza, deixando tudo empatado na Luz. Havia ainda muito tempo para chegar ao triunfo, mas a eléctrica partida não haveria de sofrer mais danos nas balizas. E não por falta de oportunidades de ambos os lados.

O Boavista acabou por conquistar um ponto na Luz que, em outras circunstâncias, seria um excelente resultado, mas, face aquilo que chegou a ter nas mãos, deixou um sabor amargo à equipa de Luís Leal. O oposto é também verdade para o Benfica, apesar dos lances dos três golos “axadrezados” terem sido contestados, por duas faltas e um fora-de-jogo. Cinco meses depois, as “águias” voltaram a ser travadas em casa para o campeonato e abrem o apetite para a segunda volta da prova.

