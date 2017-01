Benfica apura-se para os "quartos" da Liga Europeia de hóquei

Com um triunfo por 7-4 sobre os italianos do Amatori Lodi, o Benfica assegurou neste sábado a qualificação para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins. Os "encarnados" lideram o Grupo A, com 12 pontos, mais cinco do que o segundo classificado.

PUB

João Rodrigues (2), Valter Neves (1), Diogo Rafael (1), Jordi Adroher (1), Miguel Rocha (1) e Carlos Nicolia (1) foram os autores dos golos do Benfica, que na próxima jornada jogará no pavilhão dos espanhóis do VIC, já para cumprir calendário.

Desta forma, os lisboetas vão poder prosseguir a defesa do título continental, depois de, na edição passada, terem derrotada a Oliveirense numa final exclusivamente portuguesa.

PUB

PUB