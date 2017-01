Incapacidade laboral na Europa deve-se a doenças que se podem prevenir

Grande parte da incapacidade para o trabalho na Europa é provocado por nove doenças que podem ser tratadas ou prevenidas, sendo a dor crónica a mais constante, é o que diz um estudo catalão.

A temática do estudo são as "doenças comuns e incapacidade em três regiões europeias", publicado pelo Instituto Hospital do Mar de Investigação Médica, de Barcelona, e baseia-se em dados recolhidos em três regiões europeias: centro oeste, centro-leste e sul, incluindo-se nesta última Portugal, Espanha e Itália.

Nas três regiões analisadas no estudo, a dor crónica é a condição médica que justifica mais incapacidades temporárias ou permanentes, numa lista que inclui depressão, ansiedade, artrite, doenças cardiovasculares, enxaquecas, insónia e doenças respiratórias. "Reduzir o impacto das doenças prevalentes deveria ser uma prioridade nas políticas de saúde ocupacional em todas as regiões europeias", refere o estudo.

A dor crónica, depressão e distúrbios de ansiedade justificam quase metade das incapacidades permanentes declaradas na zona centro-oeste (Bélgica, França, Alemanha, Holanda e Irlanda do Norte) e na zona sul, enquanto a dor crónica, doenças cardiovasculares e enxaquecas tiveram resultados mais elevados na zona centro leste (Bulgária e Roménia).

Na zona sul, a depressão justifica a incapacidade total em 24,4% dos casos, seguida da artrite (16,9%) e a ansiedade (16,8%). Por contraste, na zona centro leste, as desordens mentais justificam menos de 10% das incapacidades totais.

O universo da investigação é composto por cerca de 13.600 cidadãos europeus entre os 18 e os 64 anos que responderam a inquéritos sobre doenças mentais, com dados recolhidos entre os anos de 2001 e 2009, conforme a região.

