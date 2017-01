Um dos argelinos detidos em Lisboa enfrenta processo de expulsão

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu colocar os dois argelinos que fugiram do aeroporto Humberto Delgado esta quinta-feira, num centro de instalação temporária, pela "existência de sério e concreto risco de fuga, comprometendo a evolução do processo a que deu início com a sua detenção", informa-se num comunicado.

Segundo informa o tribunal da comarca de Lisboa, Hichem Guellil ficará sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) "para condução ao país de origem, o que deverá ter lugar no mais curto espaço de tempo".

O outro dos detidos, identificado como Mohamed Mechani, será também colocado no centro de instalação temporária, onde ficará a aguardar os próximos passos do respectivo processo judicial.

Os argelinos fugiram na quinta-feira do aeroporto de Lisboa, tendo sido detidos pela polícia na madrugada desta sexta-feira na Gare do Oriente.

