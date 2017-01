Júdice assume que não foi contactado para Lisboa, nem por telepatia

O PÚBLICO escreveu ontem que “José Miguel Júdice é um nome que está a ser ponderado” pelo PSD para encabeçar a lista do partido a Lisboa. Apesar de não ter acrescentado pormenores sobre se já teria havido algum tipo de contacto, o PÚBLICO recebeu, entretanto, um esclarecimento do advogado, que durante muitos anos foi militante do PSD.

“Nem por telepatia alguém me tentou contactar. Se o fizessem teria agradecido e dito que não, obrigado. Não sou candidato nem quero ser a nenhum cargo político. Mas também não quero participar em exercícios de testes de nomes. Acho isso até má educação", escreveu Júdice.

O advogado acrescentou: "Há tempos (para eleições anteriores ao tempo de Seguro, creio), fui sondado pelo PS para Cascais. Agradeci, disse que não, e nunca isso foi para os jornais. Mas agora os tempos são outros”.

