Homenagem tocante

A homenagem que o Parlamento prestou a Soares foi particularmente tocante. Na casa da democracia, o gigante do Portugal moderno, como lhe costumo chamar, foi evocado por muitos dos seus pares. Ele, que era um grande tribuno. Tinha o dom da palavra. Os seus discursos na Assembleia da República, e muitos foram, eram peças oratórias de grande qualidade. Recordo-me, designadamente, da noite em que citou António Sérgio, depois de ter sido demitido por Eanes: “Venho do Bairro Alto cozidinho de facadas!” Nesse mesmo dia, e citando Teixeira Gomes, teve uma das suas frases mais célebres, à saída de Belém — “Sinto-me como um pássaro a fugir da gaiola!” Soares perdurará para sempre na memória dos portugueses. O país nunca o esquecerá. Foi o campeão da liberdade, o valor supremo mais ambicionado pelo ser humano, ou então, se preferirem, o valor dos valores, o que só notabiliza e engrandece toda a sua luta. Como disse António Costa, evocando Camões, “da lei da morte se foi libertando”.

Simões Ilharco, Lisboa

Má gestão dos dinheiros públicos

Os portugueses estão afogados em impostos e, não obstante terem sido pesadíssimos nos anos transactos, serão agravados no presente ano de 2017, ao mesmo tempo que notícias anunciam que o défice continuará a manter-se, gerando aumentos da dívida pública, sem que haja governante que se atreva a garantir que vai ser eliminado o crónico hábito do Estado de não pagar em prazos aceitáveis os bens e serviços que lhe são disponibilizados. A confirmá-lo, temos a recente notícia que saltou para a comunicação social, dando conta que a dívida dos hospitais e outras entidades do SNS, com mais de 90 dias, ascendia em Outubro de 2016 a 763 milhões de euros, tendo crescido cerca de 27 milhões de euros mensalmente nos últimos 12 meses […]. Por outro lado, com pompa e circunstância, o Governo anuncia a construção de três novos hospitais: Lisboa Oriental, Évora e Seixal […]. Aproveitamos a oportunidade para sugerir ao Governo que [antes] aumente as instalações de algumas unidades do SNS para reforçar a resposta aos utentes que as procuram, poupando largo milhões de euros e disponibilizando rapidamente melhores condições de atendimento. […]

A. Álvaro de Sousa, Valongo

Exploração no IMI

Pela comunicação social, ficamos a saber que os proprietários de imóveis que não os habitem vão perder as isenções dos pagamentos do IMI. Numa época em que as finanças dos portugueses estão exauridas e as aldeias e quase todo interior do país estão numa desertificação preocupante, obrigar os proprietários ou herdeiros desses imoveis a pagar IMI, quando tiveram que sair por questões de idade, de doença ou procura de sobrevivência financeira, é desumano, não é social, antes é uma exploração legalizada para nos extorquir dinheiro a qualquer preço. Parece que os contribuintes passam a ser os "fundos de resolução" de um "Novo Banco Estado", que só apresenta má gestão, desperdício de bens e acumulação de imparidades. Aliás, se na nossa Constituição diz que o cidadão tem direito à habitação, se querem taxar este direito arranjem uma fórmula mais equitativa, como um pagamento na proporção dos gastos de água e electricidade, cujas facturas já têm um rol enorme de taxas e taxinhas.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

