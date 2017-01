Violência doméstica na Rússia dá multa de 500 euros

O Parlamento russo aprovou, na primeira leitura, uma lei que visa despenalizar a violência doméstica. Se chegar a ser aprovada, a violência doméstica vai sair do código penal russo e vai passar a ser uma infracção administrativa, punível com multa até aos 500 euros.

Foi considerada uma das maiores derrotas dos defensores dos direitos das mulheres na Rússia e significa um novo desafio para os activistas dos Direitos Humanos que esperam conseguir fazer alterações à proposta de lei.

Segundo esta proposta, as agressões que acontecem em ambiente doméstico (na maioria das vezes, contra mulheres e crianças) vão passar a ser comparadas àquelas que acontecem na rua. Se a lei chegar a ser aprovada, os episódios de violência doméstica serão apenas sujeitos a uma multa, se for a primeira vez, ou a 15 dias de detenção ou trabalhos forçados, se acontecer mais vezes.

A ser aprovada, esta lei faz com que a Rússia se torne no país da Europa com a legislação sobre a violência doméstica mais permissiva. E isto acontece à revelia das sugestões da ONU e do Centro Anti-Discriminação “Memorial”, que classificam os esforços para acabar com as práticas tradicionais de violência doméstica como “insuficientes”.

Yelena Mizúlina, ultraconservadora do Partido Rússia Justa uma das autoras da lei, afirma que se aplica a agressões que provoquem apenas “contusões e escoriações”, que, no seu entender, são agressões livres de responsabilidade. “Na tradição cultural da família russa, as relações entre pais e filhos estão construídas sobre a autoridade dos pais”, apontou Mizúlina, citada pelo El País. E acrescentou que “as leis devem apoiar esta tradição familiar”. Esta foi a mesma deputada que no Verão de 2013 impulsionou a lei contra a propaganda homossexual, discriminatória a minorias sexuais.

Já Olga Balátina, co-autora do projecto de lei, defende que se as lesões forem mais graves, a agressão deve ser considerada uma ofensa penal.

Os activistas dos direitos humanos esperam conseguir introduzir algumas alterações antes que o documento passe ao Conselho da Federaçaão do Senado russo. Mas estão conscientes de que as hipóteses são escassas – a Duma estatal (equivalente ao Parlamento) aprovou-a por larga maioria. Quando foi votada, a proposta contou com 368 votos a favor, um voto contra e uma abstenção. O Governo criticou o projecto de lei mas é pouco provável que ainda vá a tempo de ser alterado.

Na Rússia a violência no seio familiar é um problema grave. As vítimas são quase sempre mulheres: 74% das vítimas pertencem ao género feminino, e em 91% dos casos, as agressões são perpetradas por cônjuges ou companheiros, concluem estudos do Governo russo. Dados do Governo russo, também citados pelo El País, apontavam para 36 mil mulheres agredidas todos os dias. As mortes, uma das consequências do espancamento, são frequentes: dados de 2008 indicam que 14 mil mulheres morreram por agressão só nesse ano. Este número foi confirmado pelo Ministério do Interior russo.

De acordo com os dados de uma sondagem do Fundo de Opinião Pública realizada em Novembro do ano passado, na altura em que a lei foi proposta, 44% dos russos rejeitam a mudança legal e 23% apoiam a lei, segundo a sondagem.

