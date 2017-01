As aulas de natação mistas e a liberdade religiosa

O fundamentalismo religioso é uma das inúmeras taras da humanidade que tem vindo, neste início de século, a ocupar um lugar central no nosso quotidiano. Não porque em Portugal esta tara tenha assumido uma particular relevância desde a I República, mas porque alimenta muitos dos actos terroristas que vão acontecendo pelo mundo fora. Mas o fundamentalismo religioso não alimenta só o terrorismo bombista e sanguinário, alimenta também inúmeros terrorismos quotidianos, familiares e sociais, que passam impunes e desapercebidos.

No caso “Osmanoglu e Kocabas contra a Suíça”, decidido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) na passada terça-feira, podemos ver como este terrorismo tenta vestir a pele dos sacrossantos direitos humanos que os Estados europeus se obrigaram a respeitar... A história é simples: Osmanoglu e Kocabas são dois imigrantes turcos de longa data na Suíça que se viram confrontados com a necessidade de as suas filhas de sete e nove anos frequentarem as aulas de natação mistas, parte do ensino obrigatório daquele país.

Praticantes fervorosos da religião muçulmana, recusaram-se a enviar as filhas para as aulas de natação mistas, alegando que as suas crenças religiosas os impediam de autorizar as filhas a participarem em tais devaneios. Invocaram que, embora o Alcorão só determinasse a obrigatoriedade de cobrir o corpo feminino a partir da puberdade, a sua fé obrigava-os a preparar desde já as suas filhas para o respeito de preceitos. E, na sua qualidade de responsáveis parentais das menores, consideravam que os seus direitos a educarem as filhas e a verem respeitada a sua religião eram violados com a obrigação que a lei suíça lhes impunha. Era o seu direito à liberdade de consciência e de religião que estava a ser violado. Acrescentaram ainda que as menores frequentavam aulas de natação femininas numa piscina privada, pelo que não havia necessidade de frequentarem as aulas mistas públicas.

As autoridades suíças contrapuseram que a possibilidade de dispensa de frequência obrigatória das aulas de natação só era admissível a partir exactamente da puberdade (12 anos), que os balneários eram separados e que as jovens podiam usar o burquíni; por outro lado, o facto de as menores frequentarem aulas privadas de natação nenhuma relevância tinha, uma vez que as aulas de natação não se destinavam só a ensinar a nadar, mas tinham um importante papel de integração social e cultural das crianças, independentemente das suas origens, culturas e religiões. Havia aí um primado das obrigações escolares sobre os preceitos religiosos de uma parte da população que era absolutamente justificado. Mas Osmanoglu e Kocabas continuaram a recusar enviar as filhas para as aulas de natação. O que se seguiu foi o natural processo administrativo e judicial que visava já não obrigar Osmanoglu e Kocabas a permitirem a frequência das aulas de natação às filhas, mas tão-somente ao seu sancionamento pelo incumprimento daquela obrigação legal: o pagamento de uma multa de 700 francos suíços que lhes foi aplicada, nos termos da lei. Paga a multa, Osmanoglu e Kocabas queixaram-se no TEDH da violação dos seus europeus direitos ao respeito da vida privada e familiar, bem como da liberdade de consciência e religião, pedindo a condenação da Suíça pela violação de tais direitos.

Felizmente para todos nós e graças provavelmente não só a Deus e a Alá mas também à sábia ponderação dos juízes do TEDH, o casal fundamentalista não teve êxito: o TEDH acolheu os argumentos do Estado suíço e considerou absolutamente justificada a sua intromissão na vida familiar e religiosa de Osmanoglu e Kocabas. Para o TEDH, tal como para as autoridades suíças, se é verdade que a liberdade religiosa tem um núcleo duro que deverá sempre ser respeitado, sob pena de estar em causa a dignidade da pessoa humana, nem por isso o conflito entre regras diversas de comportamento social, decorrentes das diferentes concepções culturais e religiosas, tem necessariamente de ser resolvido em prejuízo dos deveres cívicos de todos os cidadãos.

Para além do terrorismo das bombas e das balas, há um terrorismo caseiro, quotidiano e insidioso que não mata, mas mói e que, apesar de religioso, não tem protecção legal.

