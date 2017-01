EMEL pode alargar fiscalização até às 23h e aos fins-de-semana

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) pode avançar para o alargamento do horário de fiscalização para as 23h em determinadas zonas da cidade e para os fins-de-semana.

Segundo o jornal Corvo, o horário de pagamento de parqueamento sob responsabilidade da EMEL pode passar das 19h actuais para as 23h, e para os fins-de-semana, em zonas da cidade. A medida está a ser estudada para responder às queixas de moradores de zonas residenciais concorridas em termos de lugares de estacionamento.

A mesma publicação cita ainda o vereador da capital com os pelouros do Planeamento e Espaço Público, Manuel Salgado, que, durante a reunião da câmara que se realizou no dia 11 de Janeiro, afirmou: “Aquilo de que, ainda hoje, falei com a administração da EMEL foi pedir-lhe que estude a possibilidade de alargar os horários em determinadas zonas da cidade, nomeadamente aquelas onde há maior pressão para o estacionamento nocturno”,

O autarca informou ainda que o seu pedido ia mais longe, tendo sugerido à empresa que estendesse a fiscalização aos fins-de-semana “em diversas áreas da cidade, como nas zonas históricas”. Salgado revelou ainda que a EMEL viu com bons olhos a proposta, tendo sido informado pelo presidente da empresa que a medida estava já a ser estudada.

Actualmente a fiscalização da empresa tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa funciona entre as 9h e as 19h, sendo que, em áreas com estacionamento exclusivo para residentes, a fiscalização vai até às 23h.

