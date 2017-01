Na Serra da Lousã, há mais de três mil veados. Programa de reintrodução travou aí a extinção

Na Serra da Lousã, entre os distritos de Coimbra e Leiria, onde os veados-vermelhos estavam em extinção no século XIX, habitam agora mais de três mil animais desta espécie. O crescimento da população destes mamíferos nesta zona resultou de um programa de reintrodução levado a cabo pela Unidade de Vida Selvagem (UVS) da Universidade de Aveiro (UA).

PUB

Foram 120 animais a dar um salto da Zona de Caça Nacional da Contenda e da Tapada de Vila Viçosa até à Serra da Lousã para serem aí reintroduzidos, um processo que decorreu entre 1995 e 2004.

Vinte anos passados desde a reintrodução no local dos veados-vernelhos (Cervus elaphus), o biólogo e coordenador da UVS, Carlos Fonseca, admite o sucesso do projecto “pela sua sustentabilidade biológica e ecológica”, bem como pelo “número de efectivos e área de distribuição actuais”, citado num comunicado da Universidade de Aveiro. Carlos Fonseca está desde 1995 – ano em que o projecto arrancou – por de trás de todo programa de reintrodução aplicado na Serra da Lousã. Os seus resultados foram agora publicados na revista International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.

PUB

Em meados do século XIX, os veados encontravam-se extintos na Serra da Lousã, uma extinção levada a cabo pela acção do homem. A ideia dos investigadores do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro era devolver à região Centro a possibilidade de voltar a ter estes mamíferos a habitar a serra em estado selvagem.

Duas décadas depois do início do programa, o crescimento da população de veados para mais de três mil revela-se exponencial, e a equipa de investigadores aponta também para o sucesso na distribuição geográfica destes animais, que acabaram por se distribuir pelos vários concelhos da serra. O programa de reintrodução levou veados a vários concelhos, desde a Lousã a Miranda do Corvo, passando por Figueiró dos Vinhos, Penela, Góis, Castanheira de Pêra e Pampilhosa da Serra.

“A área de distribuição actual, superior a 90 mil hectares, é fruto da expansão dos veados em várias direcções, com especial destaque para Nordeste, ao longo da Cordilheira Central em direcção à Serra da Estrela, estando limitada a norte pelo rio Mondego e a sul pelo rio Zêzere”, aponta a bióloga Ana Valente, investigadora do Departamento de Biologia e do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da UA.

Ana Valente relembra a importância e o “potencial económico e turístico” que estes animais acabam por representar para a região em causa. A época de acasalamento dos veados, entre Setembro e Outubro, é para a Serra da Lousã uma grande fonte de turismo que movimenta centenas de pessoas em diferentes iniciativas que envolvem uma simbiose das populações com os recursos naturais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Carlos Fonseca destaca igualmente “a ligação das populações à Serra da Lousã e à própria espécie”, que acaba por contribuir para uma melhor “gestão de conflitos provenientes do aumento de distribuição do veado”.

A monotorização do local vai continuar a ser feita pelo grupo de investigadores da UA, com o objectivo de perceber quais são as tendências populacionais e, a partir daí, elucidar as populações e respectivas entidades políticas e administrativas locais de que é necessária uma “gestão integrada”.

“A gestão de conflitos tem que ser encarada como prioritária, numa perspectiva conciliadora que tenha em conta os interesses das populações lesadas e dos animais, não esquecendo todo o potencial que esta serra tem para oferecer”, conclui Carlos Fonseca.

PUB