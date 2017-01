Preço dos combustíveis desce na próxima semana

A gasolina e o gasóleo ficarão mais baratos a partir do início da próxima semana. A descida é justificada tendo em consideração as cotações dos combustíveis nos mercados e é acentuada pela valorização do euro em relação ao dólar.

PUB

Segundo o Jornal de Negócios, as estimativas apontam para uma descida de 1,5 cêntimos por litro no gasóleo e um cêntimo na gasolina. Esta redução é, ainda assim, insuficiente para anular os aumentos das oito semanas anteriores; a última descida do preço dos combustíveis foi registada a 21 de Novembro.

Os dados de um relatório de Bruxelas mostram que o preço médio da gasolina de 95 octanas praticado em Portugal é o sexto mais caro de toda a União Europeia; o gasóleo ocupa o nono lugar.

PUB

Actualmente, pelas contas do site da DGEG (Direcção Geral de Energia e Ecologia), o preço médio do gasóleo simples em Portugal é de 1,277 euros e o preço da gasolina simples 95 é de 1,473 euros.

Com o preço do barril de petróleo a baixar de 57 dólares para valores próximos dos 55 dólares, também as cotações do gasóleo e da gasolina perderam valor nos mercados internacionais. Em Dezembro, o Governo reviu as taxas de ISP (imposto sobre produtos petrolíferos) a aplicar em 2017, o que na altura resultou num aumento do preço do gasóleo na primeira semana do ano.

PUB