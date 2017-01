Moody's mantém rating de Portugal

A agência de notação financeira Moody's manteve inalterado, nesta sexta-feira, o rating que atribui a Portugal em Ba1, com uma perspectiva de evolução estável.

A decisão era já largamente esperada e significa que, para esta agência, a classificação de Portugal continua no nível "lixo", não havendo expectativa de uma mudança de avaliação durante os próximos meses, nem para cima, nem para baixo.

De acordo com as regras definidas a nível europeu para a atribuição de ratings aos Estados, a Moody's tinha indicado no seu calendário que esta sexta-feira haveria a possibilidade de publicar um novo relatório sobre Portugal e, eventualmente, proceder a uma mudança do rating do país ou da sua perspectiva de evolução. No entanto, a Moody's optou, não só por não proceder a mudanças, como nem sequer publicou uma nova análise à situação do país.

Neste momento, entre as quatro agências internacionais aceites como elegíveis pelo Banco Central Europeu para avaliarem o nível de risco dos títulos emitidos por um país, apenas a DBRS atribui um rating acima do nível "lixo". A Moody's, Standard & Poor's e Fitch estão todas abaixo desse nível. É por isso que a classificação que Portugal obtém da DBRS desempenha um papel fulcral para a capacidade de o país (tanto o Estado como os bancos) obter financiamento junto do banco central.

Esta sexta-feira, a DBRS anunciou a descida do rating da Itália de A (baixo) para BBB (alto). Este é um nível que ainda está confortavelmente acima de "lixo", mas a descida - justificada principalmente com a situação dos bancos - representa uma má notícia para a Itália, que poderá ver os custos de financiamento do Estado e do sector bancário agravarem-se.

