Uma criança chamada Vitória de Guiné-Bissau

Era uma vez um país de onde saíram futebolistas que brilharam com a camisola de Portugal em várias ocasiões. Durante Junho de 1991, no Mundial sub-20, Toni foi sempre titular e marcou dois golos, num percurso que culminou com o título. Passados 25 anos, em Junho de 2016, Éder marcou o golo histórico que derrotou a França na final do Euro 2016 e deu à selecção portuguesa o troféu de campeã europeia. A Guiné-Bissau sempre produziu talentos, mas isso não servia de muito à equipa nacional, que durante estas duas décadas e meia andou sempre pelo último terço do ranking da FIFA.

PUB

Até que tudo começou a mudar, na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN, na sigla francesa) que amanhã começa no Gabão. A Guiné-Bissau surpreendeu ao vencer um grupo que incluía duas selecções com o título continental no palmarés – Congo (1972) e Zâmbia (2012) – garantindo o apuramento ainda com uma jornada por disputar. “Toda a gente pensava que íamos ficar em último no nosso grupo, sem pontos nenhuns”, reconheceu Cícero, jogador do Paços de Ferreira e internacional guineense, em conversa telefónica com o PÚBLICO. A caminhada começou com um empate e uma derrota, mas com a mudança de técnico (saiu Paulo Torres e entrou Baciro Candé) o rumo inverteu-se, com três triunfos consecutivos a assegurarem o bilhete para o Gabão.

Os obstáculos não foram poucos no caminho dos “djurtus”, mas serviram para a equipa unir forças. O internacional Ansumane Seidi Faty, que recentemente trocou o Felgueiras pelo Rebordosa, relatou na rede social Facebook um desses episódios: “Partimos de Bissau para o quarto jogo divididos em dois grupos: uns de Dakar, Mali e depois Quénia. Outro grupo saiu de Dakar, Dubai, Quénia. Uma viagem de quase dois dias. Era preciso tirar dos nossos bolsos para pagar o visto de entrada. Eu tive que pagar com o meu cartão de crédito 400 dólares para oito pessoas, mas já estávamos vacinados a sofrer. Chegámos a menos de 24 horas para o jogo e fizemos um resultado histórico, a primeira vitória da Guiné fora de casa na qualificação para a CAN. Com sete pontos passamos para o primeiro lugar do grupo. (...) Afinal não somos os coitadinhos da série. Nesta altura passámos a ser gigantes.”

PUB

A selecção guineense era a sensação do apuramento para a CAN 2017. Mas faltava a cereja no topo do bolo. “Na chegada a Bissau para o quinto jogo fomos recebidos como heróis que somos. Ganhámos ao campeão africano [Zâmbia] por 3-2 no último minuto do jogo, com um golaço de estreante Toni. Gritámos a vitória, pois era o dia vitorioso. Sobretudo para mim, porque neste dia, uma hora antes do jogo, nasceu a minha filha em Portugal e dei-lhe o nome Vitória de Guiné Bissau. No dia seguinte, o Quénia derrotou o Congo e confirmou-se a presença da bandeira da Guiné Bissau no Gabão”, recordou Ansumane, sublinhando a importância da qualificação em diversos níveis: “O povo da Guiné gritou de alegria e de entusiasmo devido ao momento que o país atravessava de muita confusão política e desespero quanto ao futuro da nação.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nem Ansumane nem Cícero vão estar na fase final da CAN. O primeiro não foi opção e o segundo lesionou-se. “Não havia hipótese. Foi uma fissura na tíbia e tive de ser operado”, explicou ao PÚBLICO. “Vou ficar a apoiar os meus colegas por fora. É uma desilusão muito grande, mas a vida de futebolista tem destas coisas”, acrescentou Cícero.

Mas também houve jogadores que rejeitaram a convocatória. “Muitos talvez não se identifiquem com a Guiné Bissau, podem não ter nascido lá. Mas os pais são de lá. Cada um tem a sua forma de ver as coisas”, notou Cícero, que nasceu em Portugal e foi à Guiné Bissau pela primeira vez para jogar pela selecção – antes fez 19 jogos e marcou dois golos por Portugal em sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21. Como ele, na lista final de 23 da Guiné-Bissau há oito que representaram as selecções jovens de Portugal, somando no total 130 internacionalizações e 11 golos.

A Guiné-Bissau será a 39.ª selecção a estrear-se em fases finais da CAN. O sorteio colocou-a no Grupo A, onde terá a honra de disputar o jogo de abertura com os anfitriões. No segundo jogo enfrenta os Camarões, quatro vezes campeões africanos (1984, 1988, 2000 e 2002) e presentes na fase final pela 18.ª ocasião. A fase de grupos fica completa contra o Burkina Faso, finalista pela 11.ª vez e vice-campeão em 2013. “É um grupo difícil, mas estamos habituados. Vamos estar lá para jogar e, quem sabe, obter mais um feito”, resumiu Cícero. Por tudo o que passaram, tem de contar-se com os “djurtus”.

PUB