Kuca garante vitória no último minuto

Um golo de Kuca (90+3’) no último lance do Arouca-Estoril, da 17.ª jornada da Liga, frustrou esta sexta-feira a “festa” estorilista quando a equipa do treinador espanhol Pedro Gomez Carmona se preparava para somar o primeiro ponto nos quatro jogos disputados desde o despedimento de Fabiano Soares.

PUB

João Basso (88’) criou a ilusão de poder pontuar em Arouca, ao igualar um desafio marcado pelo equilíbrio e que só nos últimos dez minutos do tempo regulamentar aqueceu verdadeiramente - graças ao golo de Adilson (80’) - um estádio que teve em Keirrison (reforço arouquense) um espectador atento.

O Estoril acabou, assim, por não conseguir travar a recuperação do Arouca (2-1), que acabaria mesmo por colar-se ao trio de perseguidores do pelotão europeu, somando 23 pontos no final da primeira volta, ascendendo provisoriamente ao oitovo lugar da tabela classificativa.

PUB

O Estoril, que assim fica ao alcance do penúltimo classificado, o Nacional, até começou bem, com mais remates. Mas foi esvaziando o ímpeto inicial, tendo em Moreira um dos elementos em foco. O Arouca emitia diversos avisos, com tiros a tirar as medidas à baliza estorilista, acabando por justificar a felicidade suprema conquistada pela cabeça de Kuca, quando todos começavam a fazer contas a um ponto para cada lado.

PUB