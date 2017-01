Época federativa nacional arranca no Faldo Course

O Faldo Course do Amendoeira Golf Resort vai receber nos próximos dois dias, Sábado e Domingo, um dos mais fortes torneios portugueses de 2017 no calendário amador da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

O 1º Torneio do Circuito Allianz reúne 11 jogadoras e 61 jogadores, entre os quais as vencedoras e os vencedores dos dois Majors amadores nacionais em 2016: Joana Silveira, Beatriz Themudo, Pedro Lencart e Tomás Melo Gouveia.

No ano passado, este campeonato também se realizou no Algarve, mas no Penina Hotel & Golf, com vitórias de Leonor Bessa e Tomás Silva. A jogadora do Club de Golf de Miramar estará no Amendoeira Golf Resort, no Concelho de Silves, para defender o título. Já o jogador do Club de Golf do Estoril tornou-se profissional e deixou de frequentar o principal circuito amador da FPG.

Faltam a esta cimeira apenas os gémeos Afonso e João Girão, a estudar e competir numa universidade norte-americana, mas até nesse aspeto o 1º Torneio do Circuito Allianz está forte, pois ainda pode contar com o concurso de Francisco Oliveira, o melhor português no circuito universitário norte-americano nos últimos dois anos.

Embora alguns jogadores tenham já competido este ano no Algarve Pro Golf Tour, o 1º Torneio do Circuito Allianz é a principal prova amadora de preparação para o Campeonato Internacional Amador de Portugal, que irá decorrer no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, de 25 a 28 de janeiro (o evento feminino) e de 8 a 11 de fevereiro (o feminino), com algumas e alguns dos melhores golfistas do circuito europeu amador.

As saídas e resultados do 1º Torneio do Circuito Allianz poderão ser consultados no fim de semana no site da FPG.

