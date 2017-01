O que é que significa um leão em Jerusalém?

Se virmos um leão em Jerusalém, ele nem sempre representa o Leão de Judá, símbolo da cidade. Pode ser uma evocação da Sereníssima, de Veneza, durante muito tempo a única porta de entrada do Ocidente para o Médio Oriente. É esta ligação privilegiada que reflectem os 30 objectos à guarda dos frades franciscanos e que integram uma exposição que pretende ser mais um passo no caminho para a construção do Terra Sancta Museum, a instituição cultural que esta ordem religiosa católica presente há oito século na cidade está a erguer para divulgar o seu riquíssimo património e afirmar Jerusalém como uma cidade universal.

PUB

Venetian Treasures in Jerusalem: following the lion, que abriu ao público este Janeiro no Mosteiro de São Salvador, um dos núcleos do futuro museu na Cidade Velha, vai mostrar pela primeira vez alguns dos “presentes valiosos” - paramentos, jóias em ouro, documentos ou cerâmica, marcados pelo símbolo do leão, explica o comunicado de imprensa da exposição -, que Veneza ofereceu a Jerusalém, em particular à Custódia da Terra Santa, o nome da missão dos franciscanos na região. Fundada em 1217 por São Francisco de Assis, durante a Quinta Cruzada, à Custódia da Terra Santa cabe preservar os lugares na cidade que são relevantes para a fé cristã e proteger os peregrinos que podem chegar aos dois milhões por ano.

Perto da Porta Nova, o Mosteiro de São Salvador é um dos dois sítios que constituem o Museu da Terra Santa. Só a construção deste núcleo tem um orçamento previsto de mais de cinco milhões de euros, segundo o Art Newspaper, e deverá abrir em 2019. Com 20 salas, será dedicado à história dos frades em Jerusalém desde a sua chegada no século XIII. No segundo local, na área do Mosteiro da Flagelação – a primeira estação da Via Dolorosa, onde terá ocorrido a flagelação de Jesus -, estão os dois outros núcleos do museu: o multimédia, que já abriu em 2016, e o Arqueológico, que deverá abir no final deste ano. No total, o complexo museológico atingirá os 2573 metros quadrados.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No núcleo arqueológico, com um orçamento de quatro milhões, será exibido o resultado das escavações feitas nos últimos 150 anos pelos fransciscanos do centro de investigação Studium Biblicum Francisanum (SBF), realizadas em locais como Nazaré ou Belém, com o objectivo de permitir aos visitantes conhecer os outros locais sagrados e a vida de Jesus, bem como os seus antecedentes e o que veio a seguir. “O conteúdo do museu será de grande interesse não só para cristãos, mas também para o público laico, as comunidades residentes e para os peregrinos judeus e muçulmanos.”

O núcleo multimédia, que já está a funcionar desde Março do ano passado, mostra as mudanças no urbanismo de Jerusalém à luz de "novas interpretações" e implicou um investimento de 900 mil euros.

Apesar de todos os conflitos religiosos que passaram – e passam – por Jerusalém, o património dos franciscanos nunca foi saqueado, explicou ao Art Newspaper o frade Stéphane Milovich, responsável pelo departamento cultural da Custódia da Terra Santa. “Os turcos nunca entraram no mosteiro. Temos muitas peças do século XIII. [Na Europa], houve a Revolução [Francesa], a expulsão das ordens religiosas, períodos em que as igrejas foram destruídas. Paradoxalmente, temos raízes culturais muito profundas, enquanto na Europa não temos muitos lugares com muitos objectos do século XIII.”

PUB