Festival Internacional de Cultura regressa em Setembro com Jonathan Franzen e Murakami

Paul Auster, Haruki Murakami, Chimamanda Adichie e Jonathan Franzen vão participar no Festival Internacional de Cultura (FIC) que vai cumprir a sua terceira edição em Cascais e se realiza de 1 a 10 de Setembro. A revelação foi feita, na quinta-feira, pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.

PUB

O escritor norte-americano Paul Auster, autor de Leviatã, Mr. Vertigo e Trilogia de Nova Iorque, membro da Academia norte-americana de Artes e Letras e da de Artes e Ciências, é uma das presenças já confirmadas. Com várias distinções, o autor recebeu, em 2012, o NYC Literary Honor for Fiction, o prémio Príncipe das Astúrias de Literatura, em 2006, e o Prémio Médicis. Além disso, foi também distinguido com o grau de Comendador da Ordem das Artes e das Letras de França, em 2007, tendo, em Junho de 2010, recebido a Medalha da Cidade de Paris.

No Festival Internacional de Cultura (FIC) está ainda confirmada a presença do escritor japonês Haruki Murakami, o autor do aclamado Norwegian Wood, que verá novo romance publicado no Japão em Fevereiro, ainda sem data para lançamento em Portugal.

PUB

O FIC de Cascais realiza-se desde 2014 e conta, a cada edição, com a realização de vários eventos, ligados à literatura, teatro, cinema e música, além de sessões de debate.

A generalidade das actividades do FIC, promovido pela Leya, pela Câmara Municipal de Cascais e pela Fundação Dom Luís I, é de entrada gratuita.

PUB