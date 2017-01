Tribunal da Relação mantém condenação de ex-comandante da Protecção Civil

O Tribunal da Relação de Lisboa manteve nesta quinta-feira a condenação pelo crime de peculato ao antigo comandante da Autoridade Nacional de Protecção Civil Gil Martins. Em causa está o desvio de dinheiros públicos.

Tudo aconteceu ao longo de um período de mais de dois anos, entre 2007 e 2009, altura em que António Costa e depois Rui Pereira lideraram o Ministério da Administração Interna, do qual depende a Protecção Civil.

Os elevados gastos do comandante Gil Martins em almoços e jantares, alegadamente de serviço, não foram encarados com bonomia pelos juízes de primeira instância da comarca de Lisboa que, no Verão de 2015, o condenaram a quatro anos e meio de pena suspensa de prisão depois de perceberem que uma das inúmeras refeições em causa tinha custado nada menos de 684 euros, enquanto outra tinha chegado a perto de 350 euros.

O tribunal condenou-o por isso a devolver ao Estado um total de 102 mil euros, verba que diz também respeito a despesas que fez na aquisição de equipamentos informáticos, de vídeo e de audio para a Protecção Civil, mas encontrados na casa onde morava com a mulher.

As filhas do comandante também ganharam um iPod cor-de-rosa, que Gil Martins assegurou em julgamento que a Protecção Civil só pagou por engano. “O iPod foi comprado por mim. Deve ter entrado nas contas erradamente — até porque era rosa e ficava mal a alguém da Protecção Civil usar essa cor”, justificou-se. Como pena acessória, ficou ainda proibido de exercer o cargo de comandante da Protecção Civil por quatro anos.

Seis refeições num dia

O esquema descrito na acusação do Ministério Público, e confirmado na sentença de primeira instância, incluía a transferência, pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, de mais dinheiro do que o necessário para os Bombeiros Voluntários de Barcarena, a título de pagamento ao pessoal destacado para o dispositivo de combate aos incêndios.

Como as verbas acabavam por nunca serem gastas na totalidade, com o que sobrava Gil Martins almoçava, jantava — num só dia fez seis refeições — e comprava equipamentos tecnológicos. Daí que num só ano tenha tido sete computadores — um atribuído pela Protecção Civil e outros seis pagos com o dinheiro dos bombeiros de Barcarena. O numerário chegava-lhe através do seu motorista, a quem passavam cheques que este levantava, entregando-lhe o dinheiro vivo.

Quando subiu ao Tribunal da Relação de Lisboa, o processo tinha dois recursos: um do arguido, que pedia para ser absolvido, e outro do Ministério Público, defendendo que a pena suspensa se tornasse efectiva se Gil Martins não pagasse a indemnização fixada pelos danos que causou. Ambos os recursos foram rejeitados, no segundo caso por Gil Martins não ter capacidade económica para pagar.

