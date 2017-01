Alerta do IPMA: as temperaturas vão descer

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso por causa da descida de temperaturas, prevista a partir desta quinta-feira. Um cenário que ficará a dever-se à passagem de uma frente fria em Portugal continental.

Os termómetros vão registar descidas entre os três e os sete graus centígrados, com algumas zonas a atingirem temperaturas negativas. Até sábado, vai-se registar uma diminuição gradual, sendo que, nos dias seguintes, não se irão registar grandes variações.

O IPMA apresenta assim algumas recomendações para o frio que se avizinha. Entre as quais, a manutenção do corpo hidratado e quente, casas aquecidas e o contacto permanente e atento às outras pessoas. Além disso, o instituto pede especial atenção aos grupo vulneráveis: recém-nascidos, pessoas com 65 anos ou mais ou com mobilidade reduzida ou portadores de doenças crónicas.

