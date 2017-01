Dois argelinos fugiram do aeroporto de Lisboa

Dois argelinos fugiram, na tarde desta quinta-feira, do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, noticia a RTP3.

Sem se conhecerem as razões que levaram à fuga, sabe-se que os cidadãos argelinos faziam escala em Lisboa num voo com destino a Casablanca, em Marrocos. O PÚBLICO apurou que os dois homens faziam parte de um grupo de quatro, dois dos quais foram detidos pelas autoridades antes de conseguirem, como os companheiros de viagem, saltar a vedação de segurança do aeroporto que dá para a Segunda Circular.

Trata-se do quarto incidente do género desde o Verão. "Quer a rota usada quer o modus operandi não são novos", recorda uma fonte ligada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

