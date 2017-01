Avião de carga transporta material do Exército português para missão de paz em África

Durante a última semana, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tem recebido dia sim, dia não um avião que não é habitual aterrar em piso português. Trata-se de um Antonov, uma aeronave de carga de origem ucraniana, que está encarregue de transportar material do Exército português e respectivas equipas militares para uma missão de paz em África.

Os voos têm como destino a República Centro-Africana e visam transportar cerca de 700 toneladas de material para a realização de uma missão de paz do Exército português pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Antonov – com 24 rodas – transporta, a cada viagem, mais de 70 toneladas de material. Fará um total de dez voos, num cenário de apertadas medidas de segurança em torno de cada partida do Aeroporto de Lisboa.

Em declarações à TSF, o Tenente Coronel Paulino, comandante da força portuguesa, diz que esta é esta “é uma projecção estratégica” por via aérea que vai “garantir que num curto espaço de tempo se tenha em território da República Central-Africana todos os meios e operacionais para iniciar as operações”.

No material a ser transportado estão incluídas 55 viaturas do exército, que já partem de Portugal pintadas de branco e com o símbolo das Nações Unidas. São “maioritariamente [viaturas] de combate” cujo transporte e logística se revelou “desafiante”, diz o Tenente Coronel Paulino à TSF.

Além do material, vão viajar cerca de cem membros dos Comandos do Exército e alguns da Força Aérea juntando-se assim aos mais de 12 mil capacetes azuis que já estão no local. Cerca de 20 portugueses também já se encontram na República Centro-Africana e aguardam agora a chegada da restante comitiva militar que parte na próxima terça-feira, numa última viagem do Antonov nesta missão.

