Reunião sobre Almaraz termina sem acordo. Portugal apresenta queixa

A reunião desta quinta-feira entre os ministros do Ambiente português e espanhol, em Madrid, para discutir a construção do aterro nuclear em Almaraz terminou sem qualquer acordo. O Governo português vai entregar na próxima segunda-feira à Comissão Europeia uma queixa contra Espanha.

PUB

“Portugal vai solicitar a intervenção de Bruxelas neste caso. Havendo um diferendo, ele tem de ser resolvido pelas instâncias europeias”, disse o ministro do Ambiente português, João Matos Fernandes, citado pela Lusa, à saída de uma reunião com a sua homóloga espanhola, Isabel García Tejerina, e com o ministro da Energia, Álvaro Nadal.

Apesar de o ministro do Ambiente referir à RTP que não há “nenhuma decisão tomada ainda sobre a continuação da central de Almaraz para além do período da licença que tem”, o parecer favorável do Governo espanhol pode vir a permitir o prolongamento do prazo de vida da central nuclear, em funcionamento desde 1980 e com licença até 2020.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Aquilo que me foi dito claramente pelo senhor ministro da Energia foi que essa decisão não está tomada e será tomada a seu tempo. Portugal não tem que interferir naquilo que são as políticas energéticas de Espanha, da mesma forma que Espanha não interfere nas políticas energéticas de Portugal”, afirmou o ministro do Ambiente, citado pela RTP.

Em meados do mês de Dezembro, o Governo espanhol autorizou a construção de um armazém para resíduos nucleares na central de Almaraz, a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa sem terem sido "avaliados os impactos transfronteiriços”, e sem qualquer parecer por parte do Governo português.

Matos Fernandes ameaçou mesmo não comparecer na reunião desta quinta-feira, mas esta semana o rei de Espanha garantiu ao Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que não seria tomada nenhuma decisão unilateral.

PUB