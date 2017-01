Passos Coelho rodeia-se de vozes contra a nacionalização do Novo Banco

A resposta do líder do PSD, Pedro Passos Coelho, à hipótese de nacionalizar o Novo Banco – admitida por Rui Rio – ouviu-se forte e esteve acompanhada de figuras do partido. A questão foi debatida logo pela manhã na reunião da bancada parlamentar no dia em que o PÚBLICO noticiou que o ex-autarca do Porto, assim como outros sociais-democratas, eram a favor da nacionalização.

Vozes como a de Pedro Pinto, que já foi vice-presidente do PSD e é muito próximo de Passos Coelho, a do ex-ministro José Pedro Aguiar-Branco e a do actual vice-presidente Marco António Costa levantaram-se contra a hipótese de apoiar a nacionalização do banco. O próprio Passos Coelho reiterou a sua oposição a esta operação e criticou os que a defendiam dentro e fora do partido, apurou o PÚBLICO junto de várias fontes. A reunião decorreu à porta fechada.

Foi o próprio Marco António Costa que deu a cara pela posição do partido, horas mais tarde, durante o debate de actualidade em plenário agendado pelo BE, mas que foi acompanhado pelo PCP e pelo PSD.

Os socialistas mantiveram a abertura a todos os cenários, num debate marcado pela troca de acusações sobre as responsabilidades que cabe a cada um no Novo Banco e noutros casos problemáticos da banca. O porta-voz do PS, João Galamba, reiterou que o partido não tem uma posição dogmática sobre a solução que venha a ser encontrada para a instituição financeira. "Não há nenhuma posição de princípio do PS. Faremos aquilo que for melhor para o Novo Banco. Depende das propostas e do comprador. O PS não tem uma posição dogmática sobre Novo Banco", sublinhou, apontando para a última fila da bancada do PSD onde, “como sempre nestes debates”, está sentada, “sem intervir”,a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, o que motivou protestos por parte da própria e de outros deputados.

Galamba criticou as posições do PSD e do CDS por serem uma má forma de negociar ao assumirem que nunca colocam como hipótese a nacionalização. O socialista respondia, em parte, ao deputado do CDS João Almeida que defendeu que “o sector financeiro é demasiado importante para ser deixado ao sabor dos complexos ideológicos".

O parlamentar acusou os socialistas de fazerem “declarações avulsas” para que “a nacionalização se concretize”. A mesma ideia foi deixada pelo social-democrata Marco António Costa ao referir que PS e Governo tentaram criar na opinião pública a ideia da “inevitabilidade da nacionalização”. Mas, perante esse cenário, deixou um aviso: “Não contem connosco para aventuras financeiras, nem para cometerem os erros do passado”.

A nacionalização do BPN também não é de boa memória para o PCP. Miguel Tiago defende que essa “falsa nacionalização” não se deve repetir por ser parcial. E sustentou que a nacionalização temporária do Novo Banco “não seria mais do que assumir os prejuízos passados e evitar os futuros”. O deputado comunista alinhou pelas críticas ao anterior Governo PSD/CDS, responsabilizando-o pela “desvalorização do Novo Banco” e pelas “perturbações no sistema financeiro”. Uma ideia que foi partilhada pelo deputado do PEV, José Luís Ferreira, e pelo BE.

Sem referir se a operação era temporária ou não, a bloquista Mariana Mortágua defendeu que a “única solução” é a “nacionalização” do banco, mas assumiu as “dificuldades e exigências”. A maior dificuldade “está nas pressões da Comissão Europeia e no Banco Central Europeu que já várias vezes demonstraram que põem o seu autoritarismo dogmático acima da estabilidade do nosso sistema bancário”, afirmou, defendendo que, por isso, o Governo deve excluir a liquidação e uma “venda de favor”.

