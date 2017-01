E vão 40 jogos sem perder, um recorde nas mãos do Real Madrid

Aquele remate de Benzema, aos 90', valeu ao Real Madrid bem mais do que um simples empate numa eliminatória da Taça do Rei que, na primeira mão, já tinha encaminhado a seu favor, frente ao Sevilha. O golo do francês serviu, acima de tudo, para garantir aos "merengues" um recorde de invencibilidade, que deita por terra o anterior máximo do Barcelona - são já 40 jogos consecutivos sem perder.

PUB

No Estádio Sánchez-Pizjuán, o Real surgiu em campo com uma margem folgada de três golos para gerir. Mas nem sempre este confortável na partida: esteve a perder por 1-0, por 2-1 e por 3-1, antes de Sergio Ramos (de grande penalidade) e Benzema igualarem o encontro ante os andaluzes e confimarem o apuramento para os quartos-de-final da prova.

Este empate eleva para números impressionantes a série invencível da equipa de Zidane. A última derrota ocorreu a 6 de Abril de 2016, às mãos dos alemães do Wolfsburgo, na Liga dos Campeões. Desde então, a sequência começou com um triunfo sobre o Eibar e vai já em 31 vitórias e nove empates, entre compromissos para a Champions, Supertaça Europeia, Mundial de clubes, campeonato e Taça do Rei.

PUB

Neste período, foram 22 os jogadores a marcar um total de 115 golos, cabendo a Cristiano Ronaldo 26 golos deste bolo - Benzema soma 14 e Gareth Bale 11.

PUB