É bom odiar

O meu Google Translate já chora de tanto traduzir dinamarquês. É que este mês a DR1 estreou a terceira temporada da maldita série Arvingerne (Os Herdeiros ou A Herança). Infelizmente os jornalistas da Dinamarca também aderiram à moda anglo-americana de contar a história toda mas sem avisar de antemão que vão spoilar tudo. Se quiser proteger o seu direito de ser surpreendido terá de recusar-se a ler o que já se escreveu sobre esta série refrescantemente misantrópica. Vale a pena.

Arvingerne é tão viciante que não pudemos evitar ver os 17 episódios existentes em dois frenéticos turnos de oito 8 horas. O que vale é que, mal acabámos de ver a segunda temporada, ficámos aliviados. As personagens da série são todas tão detestáveis que uma pessoa, por muita raiva que contenha atrás dos olhos, cansa-se de odiá-las.



A série criada por Maya Ilsøe é libertadora por nos deixar odiar à vontade. Não há bonzinhos. São todos maus, egoístas, abusadores, cravas, falsos e ditatoriais. Está tudo escrito e interpretado para causar a máxima repugnância humana. Não há empatia possível, excepto com algumas crianças que mal abrem o bico. Não se perde tempo com identificações ou solidariedades. Sabe bem.



A violência desta série está na nossa reacção. Não precisa de matar ninguém. Basta mostrar os personagens a viver descaradamente. Todos se aproveitam uns dos outros. Ninguém se arrepende ou pede desculpa. Arvingerne é um épico de manipulação; uma tremenda fúria Freudiana; uma obra-prima de baixa televisão.

