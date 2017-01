Zuckerberg contrata ideólogos das campanhas de Obama e Bush

Mark Zuckerberg recrutou o estratega que trabalhou nas campanhas eleitorais de Barack Obama, David Plouffe, para ocupar o lugar de liderança do Conselho Consultivo de Política da fundação Chan Zuckerberg Initiative. Plouffe vai trabalhar ao lado de Kenneth Mehlman, que dirigiu a campanha presidencial de George W. Bush, em 2004.

Na terça-feira, o dono do Facebook anunciou os novos reforços da equipa do conselho consultivo de política da sua associação de solidariedade social. Plouffe é actualmente vice-presidente do conselho de Administração da Uber e vai acumular estas funções com as de director de comunicação política da Chan Zuckerberg Initiative.

Ao seu lado vai ter outro peso-pesado da comunicação política e do lobby, Ken Mehlman, que dirigiu a campanha de Bush em 2004. Apesar de terem visões políticas diferentes e terem feito campanhas para dois partidos distintos, Zuckerberg considera que "também se juntaram para trabalhar em questões como a igualdade no casamento".

Com estas novidades, o objectivo do dono do Facebook é ganhar mais influência junto da esfera política norte-americana, nomeadamente em Washington, para fazer progredir as causas que defende de forma mais eficiente. “Quando lançámos a nossa iniciativa, no ano passado, falei sobre a necessidade de mudar o facto de o nosso governo gastar 50 vezes mais em tratar as pessoas que estão doentes em vez de investir na descoberta de curas”, escreveu o milionário na sua página de Facebook.

Criada em 2015 por Mark Zuckerberg e pela sua mulher Priscilla Chan, a Chan Zuckerberg Initiative trabalha nos domínios da educação, saúde e ciência, lutando por mais financiamento na ciência e "mais educação para todas as crianças". “Tentamos criar ferramentas para a aprendizagem personalizada nas escolas e ajudar cientistas a curar todas as doenças que afectam a infância", afirma Zuckerberg.

Mark Zuckerberg acrescentou ainda que Plouffe e Mehlman iam anunciar mais membros do conselho consultivo de política nos próximos meses. “Eles vão trabalhar para encontrar oportunidades de trabalho com governos, parceiros e pessoas em todo o mundo para evoluir com o potencial humano e promover as oportunidades iguais”, acrescentou.

