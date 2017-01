Manifestação pelo fecho da central nuclear de Almaraz marcada para quinta-feira

A Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável marcou para esta quinta-feira uma manifestação junto ao consulado de Espanha em Lisboa para apelar ao fecho da central nuclear de Almaraz, que fica em Espanha, a cerca de 100 quilómetros de Portugal. Espanha veio já admitir que há espaço de manobra para um diálogo com Lisboa sobre o futuro do armazém de resíduos nucleares que Madrid anunciou que pretende edificar junto à central.

A polémica em torno da central de Almaraz foi avivada pelo facto de Madrid ter anunciado recentemente uma instalação para armazenamento temporário de resíduos nucleares junto à central, que fica em Cáceres, junto ao rio Tejo. A decisão foi tomada sem a consulta das autoridades portuguesas, em violação de uma directiva comunitária (que impõe análises ambientais para casos com possível impacto além fronteiras). Portugal ameaçou apresentar queixa junto da Comissão Europeia.

A Zero refere que, “ainda em 2016, Almaraz foi a central nuclear espanhola com maior número de notificações por incumprimentos de segurança. o último dos quais com Classificação de Perigosidade 1. Trata-se de um risco que será agravado com uma maior idade da central nuclear.”

A central nuclear tem dois reactores, tendo o primeiro começado a funcionar em 1981 e o segundo em 1983. A associação, que integra o Movimento Ibérico Antinuclear, lembra que “o projecto inicial previa um tempo de vida útil de 30 anos. No entanto, o Governo espanhol decidiu prolongar o seu prazo até 2020”, “tendo responsáveis já assumido publicamente que haviam solicitado ao Governo espanhol o prolongamento para 2030.”

Para a Zero, a decisão de construção de um armazém de resíduos nucleares junto a Almaraz “é um indício muito relevante da intenção de se prolongar, uma vez mais, o funcionamento da central nuclear”.

Em comunicado, a associação ambientalista escreve que “a não-aceitação da alternativa zero, incluída no estudo de impacte ambiental, que consistia em terminar o funcionamento do reactor I no final de 2018 e o reactor II em 2020 aquando da licença, havendo armazenamento para o combustível utilizado em piscinas até essas datas, não foi aceite.”

A convocação da manifestação junto ao consulado de Espanha, que fica na Avenida da Liberdade, junto ao início da Rua do Salitre, tem o objectivo de apelar ao fecho da central, denunciando que “a verdadeira razão para a construção de uma instalação de armazenamento temporário de resíduos nucleares em Almaraz é a extensão do período da central”, algo que não foi revelado nos estudos e na decisão tomada.

Espanha admitiu que há espaço de manobra para um diálogo com Lisboa sobre o futuro do armazém de resíduos nucleares que Madrid pretende edificar junto à central de Almaraz. “Não começou a construção do armazém” é a justificação de diplomatas espanhóis, ao PÚBLICO, para a abertura de uma via de diálogo.

