Voto do PS sobre Soares: a política era a sua vocação, a liberdade a sua causa

Mário Soares deixa “um legado de coragem política, de patriotismo democrático e de abertura ao mundo” e um “exemplo ímpar de cidadania política”. A sua marca é, por isso, “demasiado grande para ser esquecida”, acredita o PS, que assinala o um sentimento de “perda” e ao mesmo tempo de “gratidão eterna” ao fundador no voto de pesar que apresenta nesta quarta-feira no Parlamento.

Este voto e os das restantes bancadas, assim como um outro proposto pela Mesa da Assembleia da República, serão lidos e votados na sessão evocativa marcada para esta tarde, precisamente 24 horas depois das cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República. Nela intervirá o ministro dos Negócios Estrangeiros em representação do Governo, além dos grupos parlamentares e do deputado do PAN.

No texto de quatro páginas, as deputadas e os deputados do PS citam o lema de vida de Mário Soares – “Só é vencido quem desiste de lutar” – para recordar as suas “corajosas actividades de oposição à ditadura” que lhe valeram, por várias vezes, a prisão, e também a deportação e o exílio. Lembram que Soares foi de tudo na política representativa – deputado à Constituinte, ministro, primeiro-ministro, Presidente da República, eurodeputado – e há 20 anos “já tinha o seu lugar na História”.

Mas isso não o impediu, dizem os socialistas, de continuar a pensar no futuro e lutar “até ao fim”, num exemplo “ímpar de cidadania política”. “Se a política era a vocação de Mário Soares, a liberdade era a sua causa”, vinca o PS, acrescentando que o seu fundador “tinha a intuição dos grandes políticos e a visão dos grandes estadistas”, antecipando as tendências e movimentos. Exemplos? “Foi antifascista durante a ditadura, e anticolonialista quando a ditadura se dizia ‘orgulhosamente só’.”

“O Portugal democrático, tolerante e solidário; o país do mar, europeu e aberto ao mundo, é o país de Mário Soares”, escrevem os socialistas recuperando as palavras usadas por Ferro Rodrigues na cerimónia de terça-feira no claustro dos Jerónimos.

A bancada parlamentar liderada por Carlos César, actual presidente do PS, enaltece ainda o papel de Soares na fundação do partido e nas funções de chefe do Governo (com referências ao SNS e à adesão à CEE) e do Estado (abrindo o cargo e o país à modernidade). E admite que Soares “cometeu erros, certamente” e que “todos estiveram algumas vez ao lado dele e contra ele”. Mas, argumenta, Mário Soares “sempre entendeu a política democrática como uma actividade apaixonante, feita de vitórias mas também de derrotas, assente em escolhas claras e convicções fortes”.

Laico, republicano, socialista, tolerante – “todos lhe reconhecem a lealdade com os adversários e a tolerância com a diferença” –, Soares, que morreu no sábado, dia 7, no Hospital da Cruz Vermelha e foi ontem a sepultar no Cemitério dos Prazeres no primeiro funeral com honras de Estado desde o 25 de Abril, é a “força e a inspiração” para as novas gerações “ultrapassarem os desafios e darem continuidade ao seu impressionante legado”.

