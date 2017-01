Ministério do Ambiente confirma presença na reunião sobre Almaraz

O Ministério do Ambiente confirmou esta quarta-feira à tarde a sua participação na reunião de amanhã, em Madrid, com as autoridades espanholas sobre o aterro nuclear em Almaraz, a 100 quilómetros da fronteira entre os dois países.

"Com garantias por parte de Espanha de que o processo do Armazém Temporário Individualizado de resíduos nucleares de Almaraz não está encerrado, e com o objectivo de se encontrar uma solução de consenso entre os dois países, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, estará amanhã [quinta-feira] em Madrid para reunir com os ministros do Ambiente e da Energia do Reino de Espanha", lê-se numa nota informativa enviada às redacções.

De manhã, no Porto, Matos Fernandes tinha-se escusado a confirmar a sua presença, dizendo que "só faz sentido haver" um encontro "havendo coisas para discutir". O assunto estava ainda a ser discutido no plano diplomático.

À hora do almoço desta quarta-feira, o PÚBLICO avançou que o Presidente da República tinha recebido do Rei Felipe VI a garantia de que não seriam tomadas decisões unilaterais e que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países lhe tinham afirmado que haveria em breve novas reuniões bilaterais sobre o assunto.

