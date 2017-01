Londres quer taxar com mil libras cada trabalhador qualificado europeu

O Governo do Reino Unido está a considerar aplicar um imposto de mil libras por ano sobre cada trabalhador qualificado recrutado pelas empresas britânicas na União Europeia, após o "Brexit". Segundo disse o ministro do Interior, Robert Goodwill, no Parlamento, "o imposto" pode ser "útil para os trabalhadores britânicos que se sentem preteridos" em relação aos migrantes.

O Reino Unido aprovou, em referendo, a saída do reino da UE. A primeira-ministra, Theresa May, disse que accionará o artigo que inicia o processo até Março. Goodwill considerou que, depois do "Brexit", as actuais restrições aos empregadores que recrutam fora da Europa, como a que exige que tentem primeiro encontrar o funcionário que procuram no país, serão aplicadas ao recrutamento na UE.

O Partido Trabalhista, principal formação da oposição, apoiou a medida anunciada por Goodwill como uma forma de "boa gestão da imigração". Foi num discurso que os analistas britânicos disseram ter servido para recuperar apoio entre o eleitorado trabalhista que apoia o "Brexit", mas em que o líder Jeremy Corbyn disse que apesar de o partido já não ter tão enraízado o princípio da livre circulação de pessoas (um pilar da União Europeia), este não deve ser posto de lado se garantir que o Reino Unido mantém o acesso ao mercado livre europeu.

