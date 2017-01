Holanda: todos os comboios usam apenas energia eólica

Todos os comboios holandeses funcionam, a partir deste ano, unicamente através da utilização de energia eléctrica produzida com a força do vento, anunciou a companhia ferroviária nacional da Holanda, a NS (Nederlandse Spoorwegen). De acordo com o porta-voz da NS, Ton Boon, está a ser utilizada energia renovável na totalidade dos comboios desde 1 de Janeiro deste ano.

Segundo o site da iniciativa, é a primeira vez que se consegue, a nível mundial, que todos os comboios sejam movidos através de energia eólica, o que permite que 600 mil utilizadores diários possam usufruir de viagens sem que haja produção de dióxido de carbono. É ainda referido que a NS utiliza, anualmente, 1.2 mil milhões de kWh (quilowatt-hora) de electricidade produzida através da força do vento.

O projecto teve origem em 2015, num acordo com a duração de dez anos, quando as duas companhias se comprometeram a que, a partir de 2018, todos os comboios utilizariam energia eólica nas suas viagens. “Conseguimos atingir o nosso objectivo um ano mais cedo do que o previsto", refere Ton Boon.

Para tornar esta situação possível, a Eneco (companhia de electricidade holandesa) investiu em novos campos de geradores eólicos e outros meios de produção de energia ecológica. Para celebrar o sucesso da parceria entre a NS e a Eneco, foi criado um comboio verde, o Groene Trein. Este comboio – que pretende assinalar as viagens amigas do ambiente – é verde por fora e tem imagens dos céus holandeses nos tectos interiores.

Para ajudar a visualizar o poder da energia eólica, o site das duas companhias apresenta alguns exemplos: uma turbina de vento que funcione durante uma hora consegue produzir energia suficiente para uma viagem entre Utrecht e Groningen (um percurso de cerca de 190km, ou 1h54). Outro dos exemplos é de que são precisas três voltas das pás de uma ventoinha eólica para produzir energia necessária para que um comboio percorra um quilómetro.

Segundo a companhia ferroviária NS, a energia sustentável é produzida em "quintas eólicas" localizadas não só na Holanda mas também na Bélgica e em países nórdicos. As ventoinhas eólicas funcionam através do movimento das suas pás, que rodam com a força do vento. Isto faz com que o eixo do gerador gire, transformando a energia cinética do vento em energia mecânica, que é posteriormente convertida em electricidade.

