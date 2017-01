“Kazu” Miura, o futebolista incansável

A idade legal da reforma ainda vem longe para Kazuyoshi Miura, mas o japonês já está muito além do “prazo de validade” habitual nos futebolistas. Aos 49 anos – completa 50 no dia 26 de Fevereiro – o avançado viu renovado o contrato que o liga ao Yokohama FC. E o reinado de “King Kazu” vai prolongar-se por pelo menos mais uma temporada.

“Espero continuar a lutar com todas as minhas forças, em conjunto com a estrutura do clube, os meus companheiros de equipa e os adeptos que sempre me apoiaram” sublinhou Miura, que cumprirá a 32.ª época como futebolista profissional.

Na temporada passada Miura disputou 20 desafios e marcou dois golos. Quando, a 7 de Agosto, marcou frente ao Cerezo Osaka, tornou-se no mais velho a marcar na Liga japonesa, com 49 anos, cinco meses e 12 dias.

Na sua longa carreira destacam-se os anos passados no Brasil, principalmente no Santos, e ainda pelo Génova em Itália, pelo Dínamo Zagreb na Croácia, e em vários clubes nipónicos.

Miura foi internacional por 89 vezes, marcou 55 golos, mas nunca participou na fase final de um Campeonato do Mundo.

