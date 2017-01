João Sousa avança para os quartos-de-final do torneio de Auckland

O tenista português João Sousa, 43.º do ranking mundial, qualificou-se, esta quarta-feira, para a segunda ronda do torneio de Auckland, ao vencer o britânico Brydan Klein, por 6-3 e 6-4.

Um dia depois de ter conseguido o primeiro triunfo da carreira no torneio neozelandês, o número um português somou nova vitória, agora diante do 324.º do circuito mundial, em uma hora e 13 minutos.

Nos quartos-de-final, João Sousa vai defrontar o holandês Robin Haase, 58.º do circuito.

Esta vai ser a quarta vez que os dois jogadores se cruzam, a terceira em torneios do circuito principal, depois de dois triunfos de Haase e um do português.

