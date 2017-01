Guarda-redes Rute Costa em estreia na convocatória da selecção feminina de futebol

A guarda-redes Rute Costa, do Sporting de Braga, é a grande novidade na lista de convocadas, divulgada nesta quarta-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol, para os jogos particulares da selecção feminina com a Irlanda do Norte, na próxima semana.

O seleccionador Francisco Neto chamou a bracarense, que nas selecções apenas conta com uma internacionalização nas sub-19, numa fase em que tem apenas dois golos sofridos em 12 jornadas do campeonato nacional feminino.

Na convocatória, regressam a médio Solange Carvalhas e a defesa Matilde Figueiras, que poderá fazer a sua estreia absoluta pelas AA, embora já tenha sido anteriormente chamado aos estágios da equipa.

Nas escolhas do técnico, de assinalar ainda o regresso da extremo Laura Luís, jogadora que não veste a "camisola das quinas" desde Outubro de 2015.

Portugal defronta a Irlanda do Norte a 17 de Janeiro, no Estádio Nacional (16h00), e a 19, no Estádio Municipal de Águeda (18h30).

Portugal apurou-se, pela primeira vez na sua história, para a fase final de um Europeu de futebol feminino, após um play off em que venceu a Roménia. A fase final do Euro2017, a primeira edição com 16 selecções, disputa-se na Holanda, entre 16 de Julho e 6 de Agosto.

Lista das 20 convocadas

Guarda-redes Rute Costa (Sporting de Braga) e Patrícia Morais (Sporting).

Defesas Carole Costa (BV Cloppenburg/Ale), Matilde Fidalgo (CF Benfica), Matilde Figueiras (Sporting), Raquel Infante (Levante/Esp), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga) e Filipa Rodrigues (Estoril-Praia).

Médios Amanda da Costa (Boston Breakers/EUA), Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Veiga (CF Benfica), Cláudia Neto (Linköpings FC/Sue), Dolores Silva (USV Jena/Ale), Fátima Pinto (Sporting) e Tatiana Pinto (Sporting).

Avançados Ana Borges (Sporting), Diana Silva (Sporting), Laura Luís (USV Jena/Ale), Solange Carvalhas (Sporting) e Suzane Pires (Santos FC/Bra).

