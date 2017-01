Fiorentina de Paulo Sousa nos quartos-de-final da Taça

Paulo Sousa garantiu esta quarta-feira, em cima do minuto 90'+3' do jogo com o Chievo Verona, na sequência de uma grande penalidade muito contestada, um lugar nos quartos-de-final da Taça de Itália.

Federico Bernardeschi deu a vitória sofrida à Fiorentina em encontro atribulado, com uma expulsão para cada lado: Radovanovic no final da primeira parte (por acumulação) e Mauro Zarate (71’), com vermelho directo.

