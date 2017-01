Vamos recuar ao tempo em que a Catedral de Santiago se levantou

Estamos na Galiza do final do século XI. A cidade de Santiago de Compostela não é mais do que uma pequena aldeia e a catedral ainda não existe. É no ambiente de tensão entre reis cristãos e muçulmanos que a vila espanhola de Catoira é atacada, interligando para sempre a vida dos irmãos Gonzalo, Esteban e Pedro àquela que é chamada a “Jerusalém do Ocidente”. El Final del Camino é a nova série de ficção histórica co-produzida pela RTVE e a Voz Audiovisual e estreia-se esta quarta-feira, às 22h40, no canal 1 da RTVE e no site do canal espanhol.

Na sequência do ataque muçulmano, Gonzalo (Antonio Velázquez) consegue salvar Esteban (Guillermo Barrientas), mas não impede o assassinato da sua mãe, nem o sequestro do irmão Pedro (Javier Rey) por parte dos guerreiros mouros. Gonzalo e Esteban viajam com os sobreviventes até Santiago de Compostela, onde pela mesma altura começa a erguer-se a catedral. Dez anos depois, Gonzalo é chefe da guarda de Diego Pais, bispo de Santiago, e Esteban é aprendiz de construtor no sítio da catedral. Pedro continua desaparecido e Gonzalo não consegue desligar-se do sentimento de culpa por ter abandonado o irmão.

Apesar de ficcionados, os protagonistas da história são testemunhas privilegiadas dos amores e desamores, intrigas e lutas pelo poder de personagens históricas como o rei Afonso VI, a rainha Constança de Borgonha, a infanta Urraca de Castela, o bispo Diego Pais ou o rei Afonso I de Aragão. A vida em Santiago vai ser agitada pela chegada da rainha Constança de Borgonha, que vem com o propósito de conseguir dinheiro do reino da Galiza para ajudar Afonso VI a conquistarToledo. A rainha traz a Gonzalo a notícia de que Pedro foi feito prisioneiro naquela cidade, mas está vivo.

A série tem oito episódios e foi rodada ao longo de três meses em quatro províncias galegas, contando com uma panóplia de paisagens naturais, edifícios históricos e cenários interiores que se propõem fazer o espectador viajar no tempo. Muitas das construções medievais não sobreviveram e outras sofreram grandes alterações, e, por isso, a série recorreu aos efeitos especiais para melhor reproduzir os espaços e ambientes do século XI.

Silleda foi o epicentro da história que tomará conta do prime time espanhol. O recinto do parque de exposições Feria Internacional de Galicia Abanca albergou mais de 10 mil metros quadrados de exteriores e 2500 cenários interiores criados por Ángel Amaro. A extensa área recria a pequena aldeia de Compostela com casas humildes, um pequeno mercado, uma taberna e um hospital. À medida que a construção da catedral vai avançando, Compostela vai-se expandindo. O interior do Mosteiro do Carboeiro fará as vezes da catedral, à excepção das cenas em que aparece o sepulcro do apóstolo Santiago, rodadas na Igreja de San Pedro de Ansemil. O parque serviu também de cenário a outras cidades que aparecem na história, como Toledo ou Sevilha.

Para recriar as paisagens naturais exteriores, como os bosques e zonas circundantes de Santiago de Compostela que fazem parte do caminho, a aldeia de Catoira ou o acampamento do exército, a equipa recorreu a cenários tão singulares como o bosque de Saldres, o paço de Donfreán, os pântanos de Xextoso e a praia fluvial de Cira.

A província de A Corunha também terá a sua quota-parte de protagonismo, uma vez que o Convento franciscano de Herbón, em Padrón, foi convertido no palácio de Diego Pais. Já a praia das Conchas, situada numa enseada onde desemborca o rio Ulla, será o cenário de um desembarque que acontecerá em alguns dos episódios.

Realizada por Miguel Alcantud, El Final del Camino tem guião de Alberto Guntin, Xosé Morais e Victor Sierra e teve a participação de cem actores, 20 especialistas e mais de cem figurantes escolhidos em toda a Galiza que ajudaram a construir as cenas de batalha e as sequências a cavalo. Em Portugal, a série deverá passar no canal por cabo espanhol TVG.

