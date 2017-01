O legado de Jack Bauer, o regresso de Prison Break e o novo herói da Marvel

O combate de Jack Bauer (Kiefer Sutherland) ao terrorismo ficou suspenso no momento em que foi obrigado a fugir para evitar ser perseguido pelos governos americano e russo. E, se é verdade que não está de volta à acção, o seu legado continua vivo, só que desta vez com Eric Carter (Corey Hawkins) na dianteira. 24: Legacy estreia-se a 6 de Fevereiro na FOX, “apenas um dia após a estreia norte-americana”, anunciou Luís Fernambuco, director de programação dos canais FOX, em conferência de imprensa esta quarta-feira.

O revival de 24 Horas, série transmitida pelo canal por cabo entre 2005 e 2009, tem mão dos criadores originais Robert Cochran e Joel Surnow. Kiefer Sutherland não regressa na pele de Jack Bauer, uma vez que agora está sentado na sala oval em Sobrevivente Designado, mas é produtor executivo. A história centra-se em Eric, um sargento que matou o líder terrorista Ibrahim Bin-Khalid. Quando os seguidores de Bin-Khalid lhe declaram guerra, Eric recruta a agente especial Rebecca Ingram interpretada por Miranda Otto.

Também de regresso estão os irmãos Michael (Wentworth Miller) e Lincoln (Dominic Purcell), que protagonizaram Prison Break entre 2005 e 2009. Anos após a aparente morte de Michael, surgem pistas de que afinal poderá estar vivo numa prisão do Iémen. É então que Lincoln e a esposa de Michael, Sara (Sarah Wayne Callies), reúnem esforços para planear a sua fuga. A série, que se estreia a 4 de Abril nos Estados Unidos, deverá chegar no mesmo mês à FOX. “Este é um series event de nove episódios, mas a produção disse que poderá haver mais se correr bem”, disse Luís Fernambuco.

Mas a grande aposta do canal para os próximos meses é Legion, a primeira colaboração entre a FOX e a Marvel que está ser divulgada como “o universo dos filmes X-Men em formato de série”. Protagonizada por Dan Stevens, conta a história de David Haller, um jovem que foi diagnosticado com esquizofrenia em criança e que na verdade é um dos mutantes mais poderosos do mundo – é uma legião de pessoas e tem tantos poderes quantas as personalidades dentro de si. A série “teve um custo de produção ambicioso” e estreia-se na FOX a 13 de Fevereiro.

Regressam também para novos episódios The Walking Dead e Homeland – Segurança Nacional, a 13 e 18 de Fevereiro, respectivamente, e pouco após a estreia norte-americana. Ainda sem data de estreia estão previstas APB, uma série de acção sobre um bilionário que toma conta de uma esquadra policial em Chicago com o objectivo de acabar com o crime recorrendo à mais alta tecnologia, Exorcista, um thriller psicológico baseado no clássico de 1973 e uma segunda temporada de American Crime Story, que será focada nos acontecimentos após o furacão Katrina.

A grande estreia da FOX Life é This is Us, um drama familiar que tem conquistado audiências e críticos nos Estados Unidos e que chegará a Portugal a 23 de Fevereiro. Emitida originalmente pela NBC, mostra várias personagens que completam 36 anos no mesmo dia. Inicialmente, esse parece ser o único factor em comum entre elas, mas à medida que o passado e o presente alternam, percebemos que é uma história de família que os une. A série é protagonizada por Milo Ventimiglia, o Jess de Tal Mãe, Tal Filha e Mandy Moore, a Jamie de Um Amor Para Recordar e conta com Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Kevin Hartley no elenco principal.

Também na FOX Life estreia a última temporada de Ossos a 31 de Janeiro e há novos episódios de Anatomia de Grey e de Scandal a 1 de Fevereiro. Sem data de estreia está ainda Doubt, apresentada por Luís Fernambuco como “uma série de advogados” protagonizada por Katherine Heigl, em que uma advogada se apaixona por um cliente acusado de um crime grave e Star, um drama musical do produtor de Empire com a participação de Queen Latifah e Lenny Kravitz.

Com produção dos estúdios FOX, chegam a 29 de Janeiro ao canal de comédia The Mick, uma série sobre uma mulher irresponsável que é forçada a tomar conta dos sobrinhos quando a irmã foge do país e Speechless, que conta a história de uma mãe cujo filho mais velho tem paralisia cerebral.

