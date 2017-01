Ordem alerta Governo para integrar 250 psicólogos na Saúde e Educação

Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos pediu nesta terça-feira ao Governo para "passar das palavras aos actos" e cumprir a promessa de integrar 250 profissionais nas áreas da Saúde e Educação no início deste ano. O bastonário eleito a 30 de Dezembro passado, avisa que a Ordem dos Psicólogos "não vai abrir mão" das promessas que foram feitas pelo Governo para integrar "50 psicólogos na área da Saúde e 200 na área da Educação" no início de 2017, disse em entrevista à Lusa, à margem da apresentação da composição da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos, que vai decorrer esta terça-feira, no Porto.

Não é possível manter o "trabalho consistente" e "muito construtivo e de cooperação" com os decisores políticos, nomeadamente com o Governo, sem o mínimo de recursos necessários e sem que o número mínimo de psicólogos e psicólogas esteja garantido em serviços como a educação, saúde, justiça, entre outras áreas.

Traçar um plano de prevenção da violência em contexto escolar, ajudar alunos com dificuldades de aprendizagem, prevenir doenças crónicas como a diabetes e a obesidade ou criar a figura do psicólogo de trabalho na legislação da higiene de saúde e segurança no trabalho são alguns dos objectivos que a Ordem dos Psicólogos quer concretizar, acrescentou Francisco Miranda Rodrigues,

O bastonário defende também que a legislação devia ser mais específica, relativamente à necessidade das acções de prevenção de riscos psicossociais, tendo em conta os impactos que existem tanto ao nível pessoal dos trabalhadores, mas também do impacto ao nível da competitividade. Segundo Francisco Miranda Rodrigues há um "impacto negativo" reconhecido pelos próprios decisores nas organizações ao nível europeu, ao nível de 'stress' e 'burnout' (distúrbio psíquico de carácter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso).

O bastonário alertou ainda que os psicólogos, em todo o país, carecem de mais oportunidades de trabalho, e que o trabalho que prestam é muitas vezes "feito em condições de elevada precariedade" ou de "muito pouca valorização do seu trabalho". O bastonário considera importante a existência de uma delegação da Ordem no Norte do país, para haver "proximidade". "As delegações regionais são uma das formas da Ordem dos Psicólogos poder estar mais próxima dos seus membros, estar mais próxima das estruturas de decisão a nível regional e local e poder ter acções de influência juntos desses decisores, para salvaguardar os interesses da classe, mas também dos cidadãos”.

A composição da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos é apresentada esta terça-feira, com início previsto às 18h00, na Casa Do Infante, onde também se vai debater o "papel da psicologia na região”.

