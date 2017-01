Cortou comunicações entre aviões e torres de controlo

A Polícia Judiciária deteve um homem de 32 anos que, em Setembro passado, conseguiu a proeza de interromper as comunicações entre as aeronaves que sobrevoavam a Madeira e as respectivas torres de controlo do tráfego aéreo durante hora e meia. Segundo uma fonte ligada à investigação, tudo aconteceu quando uma aeronave estava prestes a aterrar. Apesar de tudo, conseguiu fazê-lo sem que se desse um acidente. O corte das comunicações terá durado 1h30 e também o contacto entre as torres de controlo da Madeira e do Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa foi interrompido.

PUB

“Após a prática dos factos, o indivíduo colocou-se imediatamente em fuga, inicialmente para Lisboa e depois para França, de onde apenas regressou recentemente”, explica um comunicado da Judiciária. Sem profissão conhecida em Portugal, o homem, que tem dupla nacionalidade, não conseguiu explicar cabalmente as suas motivações - muito embora as autoridades não se inclinem para qualquer inspiração de cariz terrorista. Agora em prisão preventiva, arrisca-se a ser julgado em tribunal pelo crime de atentado à segurança de transporte por ar.

Tudo aconteceu na ilha de Porto Santo: o suspeito muniu-se de uma serra e galgou a vedação que protege as infra-estruturas de radar da empresa Navegação Aérea de Portugal, que não ficam ao pé do aeroporto, tendo cortado vários cabos do sistema de comunicações da empresa. “Sabia aquilo que tinha de cortar” para interromper as comunicações, refere a mesma fonte ligada à investigação.

PUB

Valeu aos controladores de tráfego aéreo o sistema de comunicações de emergência, que foi accionado. O incidente de Setembro só foi divulgado esta terça-feira.

PUB