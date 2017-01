Cartas ao director e PÚBLICO errou

Mário Soares deixou-nos

Mário Soares deixou o mundo natural de todas as coisas e seres, que são efémeros. E o seu derradeiro dia chegou. Dele me despeço com muita admiração por tudo que fez e não fez, não conseguindo, por isso, um consenso político de entre todos os portugueses.

Quero recordar um episódio por mim observado aquando de uma das muitas arruadas em campanha eleitoral pela baixa da cidade do Porto, mais precisamente quando descia a Rua de Passos Manuel. Enquanto era saudado pelos milhares de pessoas que se postavam ao longo dos passeios batendo palmas, uma das presentes gritou ‘matai-o’.

Todavia, o adágio popular cumpriu-se: ‘o cão ladrou e a caravana passou’; mas, hoje, infelizmente, o seu périplo terreno findou. Que Deus bem o receba e o tenha em bom lugar.



José Amaral, Vila Nova de Gaia

As "expulsões" de Salgado Zenha.

Morreu Soares. O cravo, depois de seco/foi-se queixar ao jardim/a rosa lhe respondeu/tudo o que nasce tem fim. É assim, mesmo que seja triste.

A autentica avalanche de comentários, reportagens, análises e o mais que ainda se escreverá, começam a cair nos limites do exagero, como se Mário Soares fosse quase um santo... um santo laico. Sim, porque tanta gente a dizer bem, o falecido parece não ter defeitos. Mas tinha. Todos temos. Ah, mas não é a altura. Quando alguém termina o seu ciclo, o que se diz é que, no mínimo, era boa pessoa, paz à sua alma.

Na profusão de comentários há imprecisões. Como escrever que Soares expulsou Zenha de líder parlamentar do PS. Não é exacto (eu era deputado, nesse tempo da FRS). A direcção do grupo parlamentar demitiu-se em bloco, dado que não tinha condições que lhe foram tiradas por. Soares. Como também não é exacto que Zenha tenha sido expulso do PS. Saiu pelo seu próprio pé, quando decidiu candidatar-se a Presidente da República. A palavra "expulsão" tem um valor pesado, que não sendo exacto o seu emprego, não fica bem nem à memória de Zenha nem à de Soares.

Vergílio Fernando Marques Rodrigues, Braga

Feriado nacional no dia do funeral

Recordar Mário Soares, para mim, é reviver o "25 de Abril de 74". A política, as manifestações, as eleições, os colóquios, os comícios, as campanhas eleitorais, os cartazes, a esperança e a liberdade. Recordo-me de Mário Sores sair do teatro Carlos Alberto, no Porto, depois de um comício para a sua candidatura a Presidente da República, onde me encontrava, não como apoiante, mas como transeunte e ser cumprimentado de uma forma natural e afável.

Mais do que um candidato, na altura, pareceu-me um homem que sabia o que queria e capaz de dirigir, realmente, um país. Assim, considero que Portugal acaba de perder uma grande parte da sua história viva. Devia ser feriado nacional no dia do seu funeral.

Gens Ramos, Porto

PÙBLICO ERROU

