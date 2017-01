Bloco anuncia ter anulado adesão de “grupo infiltrado”

Por entender estar perante uma “infiltração”, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda decidiu no domingo anular seis adesões e pedidos de adesão apresentados, refere o BE, por membros da organização Socialismo Revolucionário (SR).

A Mesa aprovou as conclusões de uma comissão de Inquérito cuja criação foi proposta pelo secretariado na reunião de 26 de Novembro, com o argumento de que aquelas filiações provinham “de uma organização política” que, “sem qualquer contacto com os órgãos legítimos” do Bloco, “decidiu infiltrá-lo”.

No site do partido, a direcção do BE recorda que a lei e os estatutos do Bloco só permitem adesões individuais; que a SR se apresenta como secção portuguesa do CIT (Comissão Internacional de Trabalhadores); e publicamente apresentou a intenção de influenciar e integrar outros partidos de esquerda. Acrescenta que, em Junho, o SR anunciou a sua integração no BE, embora só em Dezembro — após as seis adesões referidas — tenha enviado o pedido para se formalizar como tendência interna do BE.

Na reunião de 26 de Novembro também foi recusado o pedido de refiliação de Francisco Raposo, que chegou a fazer parte da Mesa do BE com o qual rompeu em 2007, acusando-o de se ter tornado “parte do sistema”. A recusa foi decidida por maioria, na sequência de parecer da concelhia de Lisboa que sublinhou a continuada crítica de Raposo ao Bloco.

Nas redes sociais, Francisco Raposo, que o PÚBLICO tentou ouvir sem sucesso, já qualificou estas decisões como uma “purga”.

Tal como a decisão de criar a comissão de inquérito, também as decisões de domingo — que mantêm a militância de três visados com o argumento de que já eram militantes do BE quando integraram o SR — foram aprovadas por maioria: 47 votos a favor, 24 contra e quatro abstenções. A 26 de Novembro, os eleitos pela Moção B, de João Madeira, na oposição interna, já tinham criticado o facto de a proposta de inquérito referir já as adesões em causa como tentativa de infiltração — numa presunção de culpabilidade. E a Moção R, de Catarina Príncipe, também na oposição interna, afirma agora que,“num partido que nasceu a partir de três outros” e que tem no seu interior associações políticas e outras organizações que até mantêm laços internacionais externos ao BE, “esta decisão de expulsão faz um esforço patético de tresler a lei dos partidos sobre a adesão individual”. “Ao agitar o perigo de meia dúzia de militantes de base, a maioria da direcção do Bloco fragiliza-se publicamente utilizando meios administrativos para sanar divergências políticas”, reforça.

