Dezenas de mortos em duplo atentado em Cabul

Pelo menos 30 pessoas morreram e 80 ficaram feridas num duplo atentado junto do Parlamento de Cabul, no Afeganistão. O ataque teve lugar na hora de ponta, quando os deputados e funcionários estavam a saír do edifício.

PUB

Minutos depois, um porta-voz taliban reivindicou o atentado, que tinha como alvo funcionários dos serviços secretos afegãos, segundo a BBC. Fontes afegãs disseram que um elemento do Directório de Segurança morreu e um alto funcionário do Ministério da Saíde ficou ferido.

A maioria dos mortos são civis e funcionários do Parlamento. Fontes afegãs disseram que o ataque foi realizado por um bombista suicida e por um carro bomba.

PUB

PUB