Adolescente britânica detida por morte de criança

Uma adolescente britânica de 15 anos foi detida após a morte de uma criança, avançam as autoridades britânicas, citadas pela Reuters.

Aconteceu esta segunda-feira na localidade de York, no Norte de Inglaterra, e as autoridades foram chamadas ao local durante a tarde onde encontraram a criança, de 7 anos, com fortes lesões e em estado grave. A menina foi levada para o hospital, onde acabou por morrer mais tarde.

A adolescente foi detida por possíveis ligações ao incidente e será agora sujeita a interrogatório. “As autoridades continuam no local a investigar e a tentar estabelecer todas as circunstâncias em que ocorreu a morte da criança”, afirmou a polícia num comunicado citado pela Reuters.

