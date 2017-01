Paredes da Penha de França “vingam-se” de quem as usa como casa-de-banho

Algumas paredes da freguesia da Penha de França, em Lisboa, repelem a urina daqueles que se "enganem" no urinol. A junta identificou “diversos pontos críticos” da freguesia onde colocou um revestimento que faz com que os líquidos sejam "devolvidos" a quem usa as paredes como casa de banho.

“As paredes deixaram de ser vítimas e decidiram passar a vingar-se”, lê-se no Facebook da autarquia onde foi apresenta a iniciativa “Parede Vingativa”. Com este tipo de tinta, as paredes tornam-se numa estrutura impermeável que, em contacto com líquidos, não os absorve. Pelo contrário: repele-os, devolvendo-os para cima dos pés e pernas dos autores do feito. Cada aplicação dura, em média, três anos.

A Junta de Freguesia da Penha de França espera, assim, “evitar situações menos agradáveis, em termos de higiene pública, e ajudar à responsabilidade cívica de todos.”

A freguesia Misericórdia foi a primeira a aplicar este tipo de produto nas suas paredes, tendo a iniciativa vencido o Orçamento Participativo da Junta. A tinta começou a ser aplicada em algumas ruas da freguesia em Agosto do ano passado.

