Homem de 26 anos viola e rouba mulher de 86 anos em Santarém

A Polícia Judiciária em colaboração com a GNR deteve, esta terça-feira, um homem de 28 anos, em Alpiarça, distrito de Santarém por alegadamente ter roubado e violado uma senhora de 86 anos.

PUB

Segundo o comunicado da PJ, sobre o homem “recaem fortes indícios da prática de vários crimes, nomeadamente de violação de domicílio, violação e roubo”.

Tudo aconteceu no último sábado, de madrugada, quando a vítima foi surpreendida dentro de casa com a presença do seu agressor. Segundo as autoridades, a mulher conhecia o homem.

PUB

As autoridades adiantam ainda que a vítima foi agredida “na face e na cabeça” no interior do quarto, tendo sido posteriormente agredida sexualmente pelo homem. Do local do crime, o homem levou consigo a “carteira pessoal e dinheiro da ofendida”, refere o comunicado.

No decorrer das diligências realizadas pelas autoridades o homem foi identificado, detido e já presente a “primeiro interrogatório judicial”. A medida de coacção aplicada foi a prisão preventiva.

PUB